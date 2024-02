Gräfenroda. In Gräfenroda sind zum Tag der offenen Tür auch Blicke hinter die Kulissen möglich.

Der Verein für historische Technik und Eisenbahngeschichte Gräfenroda e.V. lädt zum Ende der Winterferien die Freunde der großen und kleinen Eisenbahn in die Vereinsräume im Hintergebäude des Ärztehauses (Waldstraße 72 b) in Gräfenroda ein. Der Tag der offenen Tür ist am Sonntag, dem 18. Februar, von 10 bis 17 Uhr. Die große Vereinsanlage im zweiten Obergeschoss zeigt die Achtziger Jahre auf dem Gebiet der Deutschen Reichsbahn mit dem typischen Flair und den passenden Fahrzeugen auf Schiene und Straße. Außerdem gibt es eine Anlage für die kleinen Besucher zum Selbststeuern sowie Blicke hinter die Kulissen, eine Modellbahn im Schnee, Kaffee und Kuchen sowie Imbiss und Getränke. Auch ein Besuch bei der „Bergwacht Gräfenroda“ nebenan ist möglich.

red