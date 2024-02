Gehren. Gehren wird Gastgeber des 7. Sonnenstrahl-Cups – Fußball für den guten Zweck

Jedes Jahr erkranken allein in Deutschland 2200 Kinder und Jugendliche neu an Krebs. Mit dieser Diagnose bricht für sie und ihre Familien eine Welt zusammen. Denn trotz sich stetig verbessernder Behandlungsmethoden und Heilungschancen beginnt nun für die Patienten sowie ihre Angehörigen eine lange, extrem belastende und kräftezehrende Zeit.

Deshalb und anlässlich des Kinderkrebstages am 15. Februar wird es die 7. Auflage des Sonnenstrahl-Cups geben. Am Samstag, dem 9. März, findet ab 12 Uhr in der Gehrener Schobse-Sporthalle dieses Event der besonderen Art statt. Dabei handelt es sich um ein Alt-Herren-Fußballturnier, welches unter dem Motto „Sport, Spaß und Helfen“ steht. Die Veranstalter freuen sich auf die Alt-Herren-Teams der Fußballvereine SV 1911 Gehren, Grün-Weiß Möhrenbach, Fortuna Böhlen und SV Jugendkraft 1903 Suhl/Albrechts, des Handballvereins HV Ilmenau 55 und eine eigene Mixed-Mannschaft. Neben dem sportlichen Vergleich soll der „Sonnenstrahl e.V.“ unterstützt werden. Er ist einer von fast 100 Elternvereinen in Deutschland, der sich um krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien kümmert. Der Veranstalter freut sich über zahlreiche Zuschauer in der Halle, die die Teams und die Aktion unterstützen.

