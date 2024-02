Arnstadt. Sportbegeisterte aufgepasst: Arnstadt lädt zur 2. Runde der Winter-Stunden-Lauf-Serie ein

Die Winter-Stunden-Lauf-Serie durch den Arnstädter Schlossgarten geht am Mittwoch, 21. Februar, in die zweite Runde. „Mit diesem neuen Laufformat sollen sowohl die Arnstädter als auch Bürger aus dem regionalen Umland der Kreisstadt zum Sporttreiben in der kühleren Jahreszeit animiert werden“, erklärt Heiko Herzer, der Sportkoordinator der Stadtverwaltung.