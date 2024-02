Ilmenau. Kirchgemeinde lädt mit Künstlerin zum Kalligrafie-Workshop in Ilmenau ein

Die Kalligrafie-Ausstellung, die im Herbst in der Sankt Jakobuskirche in Ilmenau zu sehen war, hat bei einigen Besuchern Interesse geweckt, sich vertieft mit der Kunst der Handschrift zu befassen. Deshalb bietet die Künstlerin Marit Budschigk einen Wochenend-Workshop in der Ilmenauer Kirchengemeinde an. Am 24. und 25. Februar können sich die Teilnehmenden vertieft mit zwei Schriftarten befassen: mit der universell einsetzbaren humanistischen Kursive oder der altehrwürdigen Unzialis. Praktiziert wird am Samstag von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11.30 Uhr, bis nach dem Gottesdienst, bis 18.30 Uhr. Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro entgegen unter jakobus-ilmenau@t-online.de oder Telefon: 03677/20 27 91. Die Kursgebühr von 120 Euro wird im Kurs bezahlt. Mitgebracht werden sollen Breitfedern 2-4 mm mit Halter, Tinte oder Tusche, unliniertes Papier, heller Karton, Lineal, Bleistift, Radiergummi, Schere, Klebstoff. Der Kurs startet mit den Formen der einzelnen Buchstaben. Danach wird in Ruhe geübt, um in den Schreibfluss zu kommen. Ziel ist die Gestaltung einer Karte oder ähnliches, um Freude, Grüße oder Wünsche weiterzugeben. Dazu gibt es hilfreiche Tipps zu Gestaltung und Layout.

red