Arnstadt. Teilnehmer eines Kurses müssen die Nähmaschine zur Volkshochschule in Arnstadt mitbringen.

Ein Nähkurs für Einsteiger und Fortgeschrittene mit sechs Terminen beginnt an der Volkshochschule in Arnstadt am Dienstag, dem 20. Februar, von 18 bis 20 Uhr. Das Entgelt beträgt 88,80 Euro. Näh-Einsteiger haben die Möglichkeit, die Grundlagen im Umgang mit der Nähmaschine sowie einzelne Elemente des Nähens zu erlernen.

Fortgeschrittene, die sich an schwierigere Nähprojekte wagen möchten (Pullover, Jacke, Kleid, Tasche), können ebenfalls ihre Ideen verwirklichen. Kursleiterin Kathrin Cagnin geht auf individuelle Wünsche ein. Mitzubringen sind eigene Nähmaschine, Maßband, Schere, Nadeln, Schneiderkreide/-stifte, Stoffe, Garne, Handnähnadeln. Anmeldung unter www.vhs-arnstadt-ilmenau.de oder in der Geschäftsstelle in Arnstadt.

red