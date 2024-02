Großliebringen. Zwei Kater und eine Katze warten im Ilm-Kreis-Tierheim in Großliebringen auf neue Menschenfreunde.

Im Jugendclub im Ilm-Kreis Tierheim in Großliebringen ist ganz schön was los. In dem großen Gehege leben seit einiger Zeit drei junge Katzen, die zusammen für ordentlich Wirbel sorgen. „Wenn sie Menschen noch nicht kennen, sind sie erstmal schüchtern. Wenn dann aber etwas Vertrauen aufgebaut wurde, zeigen sie ihre aktive Seite und sind für jeden Spaß zu haben“, erklärt Tierheimmitarbeiterin Lisa Kiesewetter.