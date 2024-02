Gräfenroda. Freie Wähler im Geratal: Geringe Beteiligung an Kommunalwahl-Vorbereitungen.

Der von der Gemeinschaft „Freie Wähler Ilm-Kreis“ angesagte Bürgerdialog am Donnerstagabend in der Gaststätte „Alte Lache“ in Gräfenroda erschöpfte sich im Gespräch mit zehn FWG-Mitgliedern. Daraus lässt sich auf ein vermutlich geringes Interesse der Bürgerschaft des Geratales schließen, an dem, was die FWG bieten kann. Auch die Ferienzeit oder ungenügende Werbung könnten als Ursache für ferngebliebene Bürger gelten, war von den Mitgliedern zu hören.