Ilm-Kreis. Stadtführung, Bürgerabend und Spendenausgabe: Diese Veranstaltungen stehen in den kommenden Tagen im Ilm-Kreis an.

Führung auf den Spuren der „Loreley“ in Arnstadt

Anlässlich des Weltgästeführertages bietet die Tourist-Information Arnstadt am Mittwoch, 21. Februar, eine kostenlose Stadtführung zur Geschichte der Firma Ley an. Der Maschinen-, Automobil- und Nutzfahrzeughersteller war ein bedeutender Akteur in der industriellen Entwicklung der Stadt Arnstadt und erzielte mit seinen Fahrzeugen vom Typ „Loreley“ so manchen Rennerfolg. Treffpunkt ist 14 Uhr am Bachdenkmal.

Spendenausgabe der Arnstädter Tiertafel

Die nächste Futter- und Sachspendenausgabe der Arnstädter Tiertafel findet am Dienstag, 20. Februar, von 15 bis 17 Uhr in der Ausgabestelle in der Dr.-Mager-Straße 3 (Haarstudio Flotte Locke) in Arnstadt statt. Der Verein weist zudem darauf hin, dass jeden dritten Dienstag im Monat eine Spendenausgabe veranstaltet wird.

Bürgerabend der AfD in Arnstadt

Der AfD-Kreisverband Ilmkeis-Gotha lädt am Freitag, 23. Februar, von 19 bis 21 Uhr zum Bürgerabend ins Brauhaus-Restaurant in der Stadtbrauerei Arnstadt ein. Als Gesprächspartner haben sich der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete Marcus Bühl, der Landtagsabgeordnete Jens Dietrich sowie Vertreter aus dem Kreistag des Ilm-Kreises und des Arnstädter Stadtrates angekündigt.

Ortsteilrat Dienstedt-Hettstedt bespricht Haushaltsplan

Auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ortsteilrates Dienstedt-Hettstedt am Montag, 19. Februar, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Dienstedt stehen Beratungen zum Haushaltsplan 2024. Zudem soll über das weitere Vorgehen für den Antrag zur Dorferneuerung gesprochen werden.

Vortrag über das Entschlacken in Ichtershausen

Zu einem Vortrag über das Entgiften und Entschlacken lädt die ganzheitliche Zahnarztpraxis Pahn, Lindenplatz 2 in Ichtershausen, am Dienstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr ein. Die Gäste erfahren unter anderem, wie die körpereigenen Reinigungsprozesse unterstützt werden können. Um Anmeldung unter Telefon: 03628/77336 oder per E-Mail an: kontakt@zahnpahn.de wird gebeten.

red