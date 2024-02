Ilm-Kreis. Schnelles Wachstum in den Wäldern durch besondere Speicherorgane der Pflanzen

Winterlinge, Märzenbecher, Buschwindröschen oder Lerchensporn beenden den Winter in Thüringens Wäldern. Der 21. März bietet sich als „Internationaler Tag des Waldes“ für einen ausgiebigen Waldspaziergang an. Besonders auf den humosen, nährstoffreichen Böden der noch winterkahlen Laubwälder finden sich dann zahlreiche Frühjahrsblüher. Ab Mai, wenn der Laubaustrieb in vollem Gange ist, überlassen sie dann dem Bärlauch, dem Maiglöckchen oder der Herbstzeitlosen das Feld.

„Die Frühblüher im Wald besitzen besondere Speicherorgane wie Zwiebeln, Knollen oder Rhizome, in die sie für das Folgejahr Reservestoffe einlagern. Das sichert ein schnelles Wachstum und Blühen im Frühjahr“, sagte Volker Gebhardt, Thüringenforst-Vorstand. Frühjahrsblüher sind die ersten wichtigen Futterpflanzen für Insekten wie Bienen und Hummeln.

red