Ilm-Kreis. Vorträge und Lichtbilder am Naturschutztag im Ilm-Kreis.

Der 5. Naturschutztag des Ilm-Kreises am 23. März an der TU Ilmenau steht ganz im Zeichen von mehr Natur und Artenvielfalt in Siedlungen. Gemeinsam wolle man sich austauschen, wie in den Gemeinden und Städten mehr Natur und Artenvielfalt gefördert werden kann. Dazu stehen Referentinnen und Referenten bereit. Sie berichten von den Anstrengungen und Erfolgen der Stadt Arnstadt und stellen das Projekt „BULB - Blühende und lebendige Betriebsgelände“ vor. Außerdem gibt es einen Blick auf wildlebende, heimische Orchideen im Stadtgebiet und eine Diskussion um deren Schutz. Das seltene Graue Langohr wird auf seinen nächtlichen Erkundungen begleitet. Diese typische „Dorffledermaus“ benötigt nicht nur Quartiere in Scheunen, Kirchen oder Dachböden, sondern ist auch auf eine artenreiche und naturbelassene Landschaft angewiesen, um erfolgreich auf Jagd zu gehen. Hierzu zählen beispielsweise die Streuobstwiesen, die auch näher betrachtet werden.

Vortrag über den Mikrokosmos von Wiesen

Der multimediale Vortrag „Die Wiese lebt - Ausflug in den Mikrokosmos von Wiesen“ um 15 Uhr im Humboldtbau der TU Ilmenau, Gustav-Kirchhoff-Platz 1, in Ilmenau wird den Abschluss des Naturschutztages bilden. Über mehrere Jahre hinweg hat der Naturfotograf Marko König die faszinierenden Beziehungen zwischen den verschiedenen Lebewesen auf der Wiese dokumentiert. Der Lichtbildvortrag kann auch unabhängig von der Teilnahme am Naturschutztag besucht werden. Die Teilnahme am Naturschutztag ist kostenlos, und es wird ein Mittagessen auf Selbstkostenbasis angeboten.

Mehr Informationen zu Programm und Anmeldung unter www. ilm-kreis-blueht.de.

red