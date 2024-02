Arnstadt. Stadtbrandmeister Stephan Jäger war über Abstimmungen zum Fahrzeugkorso durch die Kreisstadt Ende Januar nicht informiert. Bei der demnächst anstehenden Demo ist das anders.

Dass für den 20. Januar durch Arnstadt ein Fahrzeugkorso genehmigt wurde, hatte Arnstadts Stadtbrandmeister Stephan Jäger zwei Tage zuvor erfahren. Kommen die Kameraden bei einem Alarm mit ihren privaten Pkw von zu Hause schnell zur Feuerwache, um rechtzeitig auszurücken? Jäger sah das in Gefahr durch einen Fahrzeugkorso mit 500 Fahrzeugen durch die Stadt. 18 Kameraden meldeten sich noch an jenem Donnerstag freiwillig und hielten sich vorsorglich an dem Demonstrationstag von 12 bis 18 Uhr in der Feuerwache auf. Stadtbrandmeister Jäger war auch dabei und zollte den Kameraden größten Respekt. Die Feuerwehrmitglieder nutzten die Zeit für Schulungen.