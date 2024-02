André Heß kommt kaum noch mit beim Zugucken

Sportgucken ist auch nicht mehr das Wahre. Bei den Bayern denkst du, wer hat denn hier die Schülermannschaft aufgestellt? Und mit den neumodischen Begriffen, Regeln und Taktiken ist es auch so eine Sache. Der Fußball wird nicht mehr in den Strafraum oder Sechzehner geflankt, sondern in die Box gespielt. Bei einem Freistoß legt sich jetzt in der Box immer einer hinter die Mauer, zum Chillen etwa? Die Schwimm-WM in Doha zeigen nur die Ösis live, die Deutschen haben sich zu der Zeit auf Biathlon versteift. Beim Schwimmen in der riesigen Halle, in der man kaum Zuschauer sieht oder hört, müssen die ersten drei unmittelbar nach dem Finale ein Interview auf großer Bühne geben. Die sind noch so außer Atem, dass manche kein Wort rausbringen. Einer kam erst gar nicht, er hatte es nicht gewusst. Beim Biathlon hört man immer einen der deutschen Trainer auf der Strecke den Läufern etwas hinterherschreien. Aber das haben sie beim nächsten Danebenschießen längst vergessen. Im Ziel müssen sie dann erklären, warum es heute wieder nicht mit dem Umklappen der Klappen geklappt hat.