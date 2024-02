Arnstadt. Wer die Nummer des deutschlandweiten Lachtelefons wählt, kann auch bei der Arnstädter Lachyogatrainerin Kerstin Stolte herauskommen.

Das Handy klingelt. Kerstin Stolte sitzt in ihrem Wohnzimmer irgendwo in der Arnstädter Weststadt und nimmt ab. Sie hört dem Anrufer zu und fragt: „Haben Sie schon Erfahrung mit dem Lachtelefon?“ Pause. „Sie rufen das erste Mal an“, rekapituliert Stolte. „Haben Sie schon mal gelacht? In diesem Leben?“ Kaum fragt Kerstin Stolte das, muss sie selbst lachen – und der Anrufer auch. „Das klingt gut. Dann sind wir ja schon mittendrin“, sagt die 60-Jährige und lacht lange und herzhaft.