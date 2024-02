Arnstadt. Eine Armenierin schildert in einem Vortrag in Arnstadt Wissenswertes über ein besonderes Land an der Nahtstelle zwischen Europa und Asien.

Als Armine vor mehr als 20 Jahren der Liebe wegen nach Deutschland kam, wurde sie oft gefragt, wo sie herkomme. „Woher kann eine Frau kommen, wenn sie Armine heißt?“, stellte Armine die Gegenfrage und erhielt stets die richtige Antwort: Armenien. Auf die weitere Gegenfrage von Armine, wo Armenien liegt, erhielt und erhält sie indes die falsche Antwort: Armenien liegt nicht im Kaukasus, sondern macht etwa ein Zehntel des 400.000 Quadratkilometer großen armenischen Hochlands aus, welches zudem Teile der Türkei, Georgiens, Aserbaidschans und Irans umfasst. Auch die gut 70 Gäste im voll besetzten Saal der Kirchgemeinde Arnstadt lernen diesbezüglich am Samstag dazu.