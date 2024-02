Maik Ehrlich lässt sich von Armenien faszinieren.

Mit den Worten, vielleicht einen Vorgeschmack auf eine Reise durch Armenien gegeben zu haben, schließt Armine Ruhland die Vorstellung ihrer Heimat am Samstag in der Kirchgemeinde Arnstadt. Einsame Klöster in tiefen Wäldern, grandiose Weitblicke von Gebirgskämmen und ein erloschener Vulkan als Nationalheiligtum, der von Armenien aus gesehen seine imposante Größe entfaltet, aber nicht mehr zum Staatsgebiet gehört.