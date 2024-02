Ilm-Kreis. Eine Veranstaltung am 30. Februar in Erfurt richtet sich an Interessierte auch aus dem Ilm-Kreis.

Der Ambulante Palliativ- und Hospizberatungsdienst sowie der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Erfurt und Umland stellen sich am 20. Februar um 18 Uhr in der Begegnungsstätte „Marys refuge“ in Erfurt, Bahnhofstraße 2, vor. Laut Malteser-Mitarbeiterin Jasmin Lama sind alle auch über Erfurt hinaus eingeladen, die sich für die Begleitung Sterbender und das Engagement im Hospizbereich interessieren.

red