Ilmenau. Am 22. Februar werden bei Sport Prediger interessante Referate geboten.

red

Weitwandern auf dem Jakobsweg, Skifahren beim Wasalauf und Bergsteigen am Bietschhorn – das sind die Themen dreier Referate, die Mitglieder des Deutschen Alpenverein Ilmenau am Donnerstag, 22. Februar, halten werden. Der Vortragsabend beginnt um 19 Uhr und findet im Sportgeschäft Intersport Prediger, City Kaufhaus Ilmenau, statt, so Vereinsmitglied Frank Gaßmann. Der Zugang erfolgt rückseitig über den Mühlgraben.