Stadtilm. Interessierte Bürger aus Stadtilm und den Ortsteilen können als ehrenamtliche Wahlhelfer bei Kommunalwahl, Europawahl und Landtagswahl unterstützen.

Für die Durchführung der bevorstehenden Wahlen sucht die Stadt Stadtilm noch ehrenamtliche Wahlhelfer. Das teilt Wahlleiter Frank Hofmann mit. Gebraucht werden Freiwillige für die Kommunalwahlen am 26. Mai, die Europawahl am 9. Juni sowie die Landtagswahl am 1. September.