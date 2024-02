Ilm-Kreis. Osterabenteuer für Jugendliche: Zwei Wochen bei Gastfamilien in der südenglischen Grafschaft Kent mit Kultur und Sprachunterricht

Der Internationale Austauschdienst bietet in den kommenden Osterferien vom 25. März bis 6. April wieder eine Ferienreise nach England an. Auch Schülerinnen und Schüler aus dem Ilm-Kreis können sich für das „Internationale Klassenzimmer“ bewerben.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen elf und 18 Jahre. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zwei Wochen bei englischen Gastfamilien in Thanet in der Grafschaft Kent im Südosten Englands wohnen und dabei aktiv in den Alltag mit einbezogen.

Vormittags nehmen die Schülerinnen und Schüler am Englischunterricht in der örtlichen Ferienschule teil, nachmittags stehen Sportangebote, Badenachmittage am Strand und Ausflüge auf dem Plan. Eines der Highlights der Reise ist eine Exkursion in die britische Hauptstadt London.

Wer Interesse an einer Osterferienreise nach England hat, kann per E-Mail an: klassenzimmer@austauschdienst.de mit Angabe der Adresse, des Alters und der Klassenstufe weitere Informationsunterlagen anfordern.

red