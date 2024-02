Arnstadt. Der Arnstädter Tierparkverein plant auch in diesem Jahr Veranstaltungen für die ganze Familie. Bau eines Barfußpfades in Planung

Zum gemütliche Beisammensein lud der Arnstädter Tierparkverein seine Mitglieder am vergangenen Wochenende ins grüne Klassenzimmer des Tierparks Fasanerie Arnstadt ein. Tierparkleiter und Vereinsmitglied Maik Wedemann informierte bei einem anschließenden Rundgang über das Gelände über anstehende Baumaßnahmen. So soll unter anderem ein Barfußpfad angelegt werden. Vereinsvorsitzende Cornelia Schmidt teilte zudem mit, dass auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen Osterfest am Ostersonntag, zum Kinder- und Vereinsfest am 20. September sowie zur Tierparkweihnacht am vierten Advent eingeladen wird.