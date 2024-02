Dornheim. Die E-Bike-Ladestation am Sportplatz ist nicht mehr brauchbar. Zudem klagen Kleingärtner über viele Einbrüche in Gartenlauben in den vergangenen Wochen.

Passanten informierten Dornheims Bürgermeister am Sonntagnachmittag, 18. Februar, dass auf dem Sportplatz die E-Bike-Ladestation beschädigt sei. Burkhard Walther (CDU) ging den Hinweisen nach und stellte fest, dass Unbekannte an der Ladestation die zwei Steckdosen und Bargeldkassetten demontiert hatten. Die Anlage wurde erst im Juli 2023 eingeweiht. Walther erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt, weil noch nicht feststehe, ob die fehlenden Teile einzeln nachgerüstet werden können, oder ob die Ladestation komplett erneuert werden müsse, so Walther.

