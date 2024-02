Ilm-Kreis. Hund tötet Ricke: Jäger in Oberpörlitz sucht Hundehalter.

Nachdem ein Jagdhund am Samstag um die Mittagszeit unterhalb des Kriegerdenkmals an den Hirtenbuschteichen bei Oberpörlitz ein Reh gerissen und getötet hat, sucht André Schiller, der zuständige Jäger für das Revier Oberpörlitz, den Besitzer des Hundes auf diesem öffentlichen Weg. Bei dem Hund handelt es sich nach Aussagen von Zeugen um einen Deutsch Kurzhaar Rüden, der nicht angeleint war und das Reh in den Zaun eines angrenzenden Waldgründstückes gehetzt, niedergezogen und getötet hat. Mitarbeiter einer Firma, die auf dem Grundstück arbeiteten, hätten versucht, den Hund noch vom Reh zu vertreiben, was aber wegen des Zaunes misslang. Nachdem das Reh verendet war, zog der Hund in Richtung Oberpörlitz ab. Die Zeugen verständigten Polizei und Leitstelle.