Ilm-Kreis. Vorstoß von Bayern sorgt für Wirbel in Südthüringen: IHK fordert Klarheit und ergebnisoffene Diskussion

Nach aktuellen Berichten befürwortet der Freistaat Bayern ein weiteres Stromtrassenprojekt mit Verlauf durch Südthüringen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen zeigt sich überrascht von der plötzlichen Kehrtwende, da ein ähnliches Projekt schon einmal zur Diskussion stand und seinerzeit von bayerischer Seite abgelehnt wurde.

„Aufgabe der Politik ist es, den Menschen ihre Vorhaben zu erklären, nicht sie zu überrumpeln“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas und ergänzt: „Und nicht nur wir sind überrascht über das Ansinnen der bayerischen Landesregierung, eine neue Trasse auf den Weg zu bringen. Viele Thüringer sind überrascht und fühlen sich übergangen. Denn es ist völlig unklar, auf welcher Notwendigkeit die Aufnahme einer neuen Stromtrasse namens P540 in den Netzentwicklungsplan erfolgen soll und es steht auch noch gar nicht fest, ob das Projekt wirklich kommt.“

Verschiedene Interessen miteinander abwägen

Im zuletzt diskutierten zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplans sei die Trasse nicht enthalten gewesen, weshalb auch keine öffentliche Diskussion dazu stattfinden konnte. Die Anmeldung des Netzausbaubedarfs und die Einbindung der verschiedenen Interessenträger sei aber wichtig, um den Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze zu beschleunigen und verschiedene Interessen abwägen zu können.

So würden mit der fortschreitenden Elektrifizierung von Industrieprozessen neue Netzausbaubedarfe in Thüringen entstehen. Ein unabgestimmter Planungseingriff durch Bayern sei für die notwendige Akzeptanz in der Region jedoch nicht dienlich. Andererseits müssten zum Beispiel auch touristische und kulturlandschaftliche Belange berücksichtigt werden.

red