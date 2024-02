Ilm-Kreis. Naturschutzbund lädt im März nach Plaue ein

Immer mehr Menschen wissen Obst aus dem eigenen Garten zu schätzen. Aber welche Sorten pflanzen, wie die Bäume schneiden und pflegen? Um diese Fragen zu beantworten, bietet der Naturschutzbund Nabu Ilmkreis einen Einführungskurs zum Erlernen des naturgemäßen Obstbaumschnitts an. Diese Schnitttechnik, die nach dem Oeschbergschnitt entwickelt wurde, ist vor allem für halb- und hochstämmige Obstbäume geeignet. Unter Ausnutzung der natürlichen Wuchsgesetze werden mit geringem Aufwand stabile, langlebige Baumkronen entwickelt, die sich auch problemlos bearbeiten und beernten lassen. Weiterhin gibt es viele Informationen rund um heimische Obstsorten.

Nach der theoretischen Einführung können die Kursteilnehmer selbst Hand anlegen und den Erziehungsschnitt an Jungbäumen üben. Werkzeug und Leitern dafür werden den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Für den Einführungskurs in Plaue am Samstag, dem 2. März, 9 bis 16 Uhr, kann man sich ab sofort anmelden beim Nabu Ilmkreis, Ulrike Kinitz, Telefon: 036207 / 55020, Mail: ulrike.kinitz@t-online.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro.

red