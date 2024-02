Arnstadt. Neue Möglichkeiten für Senioren: ASB-Projekt bietet Technikschulung und kostenfreie Tablet-Nutzung.

Die digitale Welt ist nicht nur bei den jungen Leuten wichtig und kaum wegzudenken. Auch immer mehr Senioren tauchen in die Welt der Smartphones, Tablets und ins weltweite Web ein. Natürlich brauchen sie dafür mehr Zeit, um sich einzuarbeiten. Schließlich sind sie in einer Zeit groß geworden, in der weder an Internet noch an die kleinen Taschencomputer zu denken war. Umso wichtiger ist, sie nun auch digital mitzunehmen. Der Arnstädter Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) bietet nicht nur eine Schulung mit den mobilen Endgeräten an, die Senioren können diese auch für einen bestimmten Zeitraum nutzen.