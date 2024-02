Arnstadt. Seniorenwohnpark Dorotheental in Arnstadt nimmt die Ausbildung seiner Pflegekräfte selbst in die Hand

Noch sind die Bäume kahl, doch bald verwandelt sich der Garten des Seniorenwohnparks Dorotheental am südöstlichen Stadtrand von Arnstadt in eine Wohlfühloase. „Wer was im Grünen sucht, kommt am Dorotheental nicht vorbei“, macht Heimleiter Frank Büchner deutlich. Beim Unternehmensbesuch von Landrätin Petra Enders (parteilos) am Dienstag ging es nicht nur um Herausforderungen bei der Suche nach Fachkräften, sondern auch um neue Strategien für die Zukunft der Pflege im Ilm-Kreis.