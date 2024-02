Ilm-Kreis. Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau lädt wieder zu ihren Kursen ein. Es geht auch um Verkehrssicherheit für Senioren und vegetarische Brotaufstriche

Dobrý den! Ob für den Urlaub oder zum späteren Weiterlernen, mit einem Kurs in der Volkshochschule in Ilmenau bekommen die Teilnehmer Schritt für Schritt einen ersten Einblick in die Grundlagen der tschechischen Sprache.

In einer entspannten Atmosphäre lernen sie, sich in Alltagssituationen über einfache Dinge zu verständigen, aber auch Wissenswertes zum Land und seiner Kultur. Der Lehrstoff wird von einer Muttersprachlerin vermittelt. Es ist der erste Tschechischkurs, der an der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau angeboten wird. Dazu gibt es vom 26. Februar bis 27. Mai elf Termine, immer montags von 18 bis 19. 30 Uhr. Das Entgelt beträgt 87,80 Euro.

Die Veranstaltungen der Volkshochschule „After School Waldbaden“- Auszeit für Kinder“ starten im Wald in einer Region des Kreisgebiets je nach Bedarf einer Grundschule am Donnerstag, dem 21. März, am 11. April und am 18. April von 14 bis 16.15 Uhr. Die Anmeldung sollte im Klassenverband erfolgen und kostet 20 Euro pro Kind. Die Kinder werden den Wald erleben mit allen Sinnen. Sie werden sehen, lauschen, fühlen, riechen und vor allem staunen, was die Natur für sie bereit hält. Die Waldentdecker werden kleine Achtsamkeitsübungen erlernen, um zu entschleunigen. Sie stärken ihr Immunsystem und können ganz nebenbei gemeinsam mit anderen Kindern etwas über den Wald lernen. Es gibt Spiele mit Naturmaterialien und kleine Geschichten rund um den Wald. Eine erwachsene Begleitperson bis 10 Kinder ist nötig, ab 11 Kinder sind zwei Begleitpersonen erforderlich, diese nehmen kostenfrei teil.

Für die kostenlose Vortragsreihe „Sicher mobil - Verkehrssicherheit für Senioren“, immer dienstags jetzt neu auch in Arnstadt in der Volkshochschule von 14 bis bis 15.30 Uhr, gibt es noch freie Plätze. Diese Reihe findet in Kooperation mit der Deutschen Verkehrswacht statt. Am 27. Februar geht es um das Thema: „Winterurlaub – was nehme ich mit?“

Am Dienstag, dem 5. März, von 18 bis 21 Uhr findet der Kurs „Vegetarische und vegane Brotaufstriche“ in der Volkshochschule in Arnstadt statt (Entgelt 15,20 Euro). Eine Ergänzung zum täglichen Frühstück, Pausenbrot oder Abendessen soll an diesem Abend geboten werden. Aus Milchprodukten, Getreide, Obst oder Gemüse kann man schmackhafte Aufstriche herstellen und die Brötchen werden auch gleich gebacken. Ein Gefäß für Reste für zu Hause ist mitzubringen. Die Lebensmittelkosten betragen 10 Euro.

Anmeldungen über https://vhs-arnstadt-ilmenau.de oder Telefon: 03677/64550



