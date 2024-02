Ilmenau. Die Vorbereitungen für die drei Wahlsonntage laufen auch im Ilm-Kreis inzwischen auf allen Ebenen

Schon vor dem Jahreswechsel warf mit der Bestimmung von verantwortlichen Wahlleitern auf verschiedensten Ebenen das Superwahljahr 2024 seine Schatten voraus. Die Personalien sind inzwischen geklärt, nun wird auf Landes-, Kreis- und kommunaler Ebene schon mit Hochdruck an den Vorbereitungen für die drei (oder womöglich gar vier Wahlsonntage) gearbeitet. Die Suche nach ehrenamtlichen Wahlvorständen und Wahlhelfern in den Kommunen ist in vollem Gange.