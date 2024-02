Ilm-Kreis. Vortragsreihe der TU Ilmenau von Technologie und Industriegeschichte über Medizin und Politik bis zu Kommunikation und Literatur.

Die Vortragsreihe „Bürgercampus“ der TU Ilmenau startet in Ilmenau am 1. März ins Frühjahrssemester. Drei Monate lang halten 14 Referentinnen und Referenten Vorträge zu aktuellen Themen: von Technologie und Industriegeschichte über Medizin und Politik bis zu Kommunikation und Literatur. Die Vorträge stehen allen Interessierten offen und finden immer freitags von 15 bis 16.30 Uhr in einem der drei Gebäude des Georg-Schmidt-Technikums der TU Ilmenau, Weimarer Straße, statt. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Themen sind: „Chlor – ein verkanntes Element“ am 1. März, „Wer operiert besser, Mensch oder Maschine?“ am 8. März, „Energieversorgung am Scheideweg?“ am 15. März, „Strahlung und Leben“ am 22. März, „Können wir das Altern abschaffen?“ am 5. April, „Bertha von Suttner. Auf den Spuren einer Friedensfrau“ am 12. April, „Dezibel – Wissenswertes und Kurioses rund um Akustik und Lärm“ am 19. April, „Faszination Laserstrahl für das Bearbeiten von Werkstoffen“ am 26. April, „Ingenieure ohne Grenzen“ am 3. Mai, „Wald- und Forstwirtschaft im Klimawandel“ am 17. Mai, „Liegt die Schmiede der Himmelsscheibe von Nebra auf dem Boden des Süßen Sees?“ am 24. Mai, „Grabhügel und Hochweiden – zur vorgeschichtlichen Entwicklung der Thüringer Kulturlandschaft“ am 31. Mai, „Ein neues Rennen zum Mond ?!“ am 7. Juni, „Der Wolfram-Leuchter im Erfurter Dom“ am 14. Juni.

Programm: www.tu-ilmenau.de/buergercampus.

red