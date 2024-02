Arnstadt. Von Kriegsversorgung bis Brauereiwesen: Das Stadt- und Kreisarchiv Arnstadt lädt zum Tag der Archive am 2. März zur Spurensuche durch die Ess- und Trinkkultur ein.

Dass Essen und Trinken Leib und Seele zusammenhalten, wussten die Menschen schon in der Antike. Und so ist die Aufnahme von Speis und Trank nicht nur lebensnotwendig, sondern auch identitätsstiftend und über alle Epochen hinweg ein bedeutender Teil der Gesellschafts- und Kulturgeschichte. Zum diesjährigen Tag der Archive wird deshalb zu einer kulinarischen Spurensuche eingeladen. Auch das Stadt- und Kreisarchiv Arnstadt öffnet am Samstag, 2. März, seine Türen für eine Zeitreise durch die regionale Ess- und Trinkkultur.