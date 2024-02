Arnstadt. Beim Projekt „Mannafood“ im Gemeindehaus der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Arnstadt geht es nicht nur um gutes Essen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene musizieren, beten und schöpfen Hoffnung in schwierigen Lebenslagen.

Ein herrlicher Duft strömt wie jeden Dienstagnachmittag aus dem Gemeindehaus der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Arnstadt. Es riecht nach Chili con Carne, das gerade in der Küche im Erdgeschoss zubereitet wird. „Du musst Maria sein“, begrüßt mich ein junges Mädchen mit langen dunklen Haaren. Dann reicht sie mir ein bunt verziertes Namensschild und schickt mich die Treppe hinauf in den Gemeindesaal. Dort beginnt gleich die nächste Veranstaltung des Projektes „Mannafood – Speise für Leib und Seele“.