Ilm-Kreis. Weil eine Golf-Fahrerin ein Pannenauto zu spät sah, krachte es am Donnerstag im Rennsteigtunnel. Außerdem hatte es die Polizei mit einem Einbruch und einem angetrunkenen Fahrer zu tun.

Am späten Donnerstagnachmittag verursachte ein Auffahrunfall im Tunnel Rennsteig auf der Autobahn 71 in Fahrtrichtung Schweinfurt eine kurzfristige Vollsperrung des Tunnels in dieser Fahrtrichtung. Ein Citroen Jumper erlitt einen technischen Defekt, wie die Polizei mitteilte. Der 55- jährige Fahrer versuchte das langsamer werdende Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen in die nächstgelegene Pannenbucht des Tunnels zu steuern. Die 22- jährige Fahrerin eines VW Golf bemerkte die verlangsamte Fahrt des Citroen zu spät und fuhr auf diesen auf. Der VW Golf wurde durch die Kollision nach links geschleudert und kollidierte mit der linken Tunnelwand. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 32.000 Euro. Ein möglicher Schaden an der Tunnelwand wird noch von Experten geprüft. Verletzt wurde niemand. Die Vollsperrung wurde gegen 17 Uhr wieder aufgehoben. Der Verkehr wurde vorübergehend auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Von einem Firmengelände im Arnstädter Lohmühlenweg stahlen Unbekannte unter anderem mehrere Baumaschinen im Wert von 3000 Euro. Das Beutegut konnte kurze Zeit später jedoch gefunden werden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr und Donnerstag, 7.00 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0048684/2024) entgegen.

Der 69-jährige Fahrer eines Mitsubishi wurde am Donnerstagabend in Griesheim kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

red