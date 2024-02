Ilm-Kreis. Entdecken Sie den Ilm-Kreis: Bürgersprechstunde, Kabarett und Leckereien zum Forsthaussonntag

Gespräche zum Lärmaktionsplan in Ilmenau

Informationen zum Lärmaktionsplan sind eines der Themen der nächsten Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am Montag, 26. Februar, um 16.30 Uhr im Ratssaal des Ilmenauer Rathauses. Zudem stehen Gespräche und Beschlüsse zu den Bebauungsplänen „Wohnpark Karl-Marien-Höhe“ und „Obere Marktstraße/Johannesstraße“ auf der Agenda. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zur Teilnahme eingeladen.

Bürgersprechstunde in Stadtilm

Zur nächsten Bürgersprechstunde lädt Stadtilms Bürgermeister Lars Petermann (Freie Wähler) am Dienstag, 27. Februar, von 16 bis 16.30 Uhr ins Rathaus ein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich zur vorherigen Terminvergabe unter Telefon: 03629/668813 zu melden. Auch unabhängig von der Sprechstunde stehen der Bürgermeister und seine Verwaltungsmitarbeiter für alle Fragen und Anregungen unter oben genannter Telefonnummer oder per E-Mail an: buergermeister@stadtilm.de zur Verfügung.

Kurs zu typgerechtem Make-up an der Volkshochschule Arnstadt

Das äußere Erscheinungsbild ist ein wichtiger Teil der nonverbalen Kommunikation. Dazu gehört auch das passende Make-up. Deshalb bietet die Volkshochschule Arnstadt ab Donnerstag, 29. Februar, von 17 bis 19.15 Uhr die vierteilige Veranstaltung „Farb- und Stilberatung: Typgerechtes Make-up“ an. Der Kurs richtet sich laut Mitteilung an alle, die sich für berufliche und private Zwecke typgerecht schminken wollen. Neben einer individuellen Farbanalyse vermittelt die Kosmetikerin, Farb- und Stilberaterin Jutta Hoffmann, auch Techniken und Tricks für ein perfektes Schminkergebnis. Die Teilnahme kostet 58,30 Euro. Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.

Trockener Humor beim Kabarett in Stadtilm

Zu einem Abend mit sprudelnden Ideen voll trockenen Humors lädt das Kabarett „Die Arche“ mit seinem Programm „Mach doch, wasser wollt!“ am Donnerstag, 28. März, um 20 Uhr im Bärsaal in Stadtilm ein. „Wasser beschäftigt uns, wenn zu viel davon da ist (Ahrtal) oder zu wenig (Trockengebiete). Auf, unter, am Wasser findet man Kabarettideen ohne Ende“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Der Einlass beginnt 19 Uhr. Tickets gibt es im Reformhaus in Stadtilm.

Offener Forsthaussonntag in Willrode

Ein buntes Programm für die ganze Familie wird am Sonntag, 25. Februar, von 10 bis 16 Uhr am Forsthaus Willrode geboten. In der ganztägig geöffneten Kapelle gibt es Angebote für alle Sinne bei Gesprächen und Tee. Um 14 Uhr lädt der Thüringer Vermessungsverein zu einem Vortrag über die preußische Grundsteuererhebung in Thüringen ein. Neben frischem Holzofenbrot aus dem Backhaus gibt es auch Wildspezialitäten aus dem Backofen und vom Grill. Zudem hat das Scheunencafé geöffnet und im Innenhof des Forsthauses bieten Händler Kunsthandwerk feil.

