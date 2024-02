André Heß über ein Geburtstagsgeschenk für Erna und Heinz

Noch paarmal schlafen für Erna und Heinz, dann fliegen und Zugfahrt von Manchester nach Liverpool. Wir sind beim Fußball-Kracher in der Premier League live im Stadion dabei, wenn Liverpool gegen Manchester City um die Tabellenspitze antritt. Wobei Erna den Liverpoolern und Heinz Manchester City die Daumen drückt. Wir werden hinterm Tor oder an der Eckfahne sitzen und unmittelbar vor uns die Weltklassespieler Haaland, Foden, De Bryne, Walker bei Man City und Salah, von Dijk, Alexander-Arnold, Konaté bei den „Reds“ erleben, wenn sie hoffentlich auch spielen. Erna freut sich auch auf Kloppo und Pep auf der Trainer-Bank und am Spielfeldrand, und wir kriegen wohl beide Gänsehaut, wenn die Fans an der Anfield Road ihr berühmtes „You‘ll Never Walk Alone“ anstimmen. Die Reise ist auch dank eines Geburtstagsgeschenkes aus dem Freundeskreis und von Erna möglich und wird wohl unvergessen für uns bleiben. Natürlich werden wir uns auch auf die Spuren der Beatles begeben. Das 60 Meter hohe Riesenrad bestaunen wir aber höchstwahrscheinlich nur von unten.