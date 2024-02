Arnstadt. Im Schlaraffen-Reych „Zu den drey Gleichen“ bei einer Quell-Sippung im Gärtnerhäuschen dabei

Das „Lulu!“ schallt neuerdings nicht mehr aus dem Musikkeller der Stadtbrauerei, sondern aus dem Gärtnerhäuschen im Stadtpark. Die Männer mit Helm, Kappe und Mantel, behängt mit Orden und Ansteckern, die Pilger, Knappen und Junker halten hier eine Quell-Sippung ab. Diesmal heißen die Ritterspiele der Neuzeit „Bach und Bier seit 1704“, das reimt sich zwar, trrifft aber auf Bier in Arnstadt schon ab 1404 zu. Hinterm Thron throhnt der Kantzler, Ritter CalAtor, Oberschlaraffe des Inneren, Bierrufer von Arnstadt im Ruhestand, Michael Schenk. Neben ihm sitzt der amtierende Bierrufer, Knappe 1 (Marvin Göbel). An die neuen profanen Gäste im Raum gerichtet, erklärt der Oberschlaraffe, sie hätten hier alle einen an der Waffel, aber auf hohem Niveau. Man solle sich über nichts, was an diesem Abend passiert, wundern, ergänzt Ritter Un-Bequem.