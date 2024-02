Ilm-Kreis. Landtagsabgeordneter tritt für Landtagswahl als Direktkandidat für den südlichen Ilm-Kreis an

Auf dem Landesparteitag hat die CDU Thüringen in Ilmenau am Wochenende die Kandidatenliste für die Landtagswahl am 1. September aufgestellt. Landtagsabgeordneter Andreas Bühl, parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion, wurde dabei mit 90,4 Prozent der Stimmen auf Listenplatz 4 gewählt. Er sei sehr dankbar für das Vertrauen der Delegierten gegenüber seiner Arbeit, sagte Bühl. Er machte deutlich, dass es für ihn viel wesentlicher sei, von den Wählerinnen und Wählern als direkt gewählter Abgeordneter für den südlichen Ilm-Kreis mit der Erststimme in den Landtag entsendet zu werden. Kümmern stehe für ihn an erster Stelle, ob bei Projekten von Vereinen, Bürgeranfragen, Vorhaben von Gemeinden, Kreis oder Universität.