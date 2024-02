Arnstadt. Leserpost zu Photovoltaik auf Ackerflächen am Riesenlöffel bei Arnstadt

Der Beitrag „Photovoltaik auf sehr guter Ackerfläche“, TA vom 16. Februar, ist ein weiteres Spiegelbild jener verhängnisvollen Entwicklung. Wir leben in einer Diktatur des Kapitals. Nun macht man sich daran, wertvolles Ackerland seines Zweckes zu berauben. Landwirtschaftsfremde Bodenspekulanten können Land ramschen oder eine Pacht zahlen, die sich kein Bauer leisten kann. Auf besagtem Feld am Riesenlöffel bei Arnstadt geht es schlicht um Solarenergie gegen Brot. Glauben manche allen Ernstes, wir könnten alles in beliebigen Mengen importieren? Ich habe nichts gegen Erneuerbare Energien, aber bitte ganzheitlich durchdacht und mit Augenmaß, statt mit einer politisch angesetzten Brechstange. Wir hatten mehrere Firmen, die sich der Gewinnung von Solarenergie verschrieben hatten. Fördermittel sind geflossen. Am Niedergang dieser Branche war die Politik nicht schuldlos.

Doch nicht nur die. Als in Größenordnung landwirtschaftliche Nutzfläche mit Hallen überbaut wurde, haben wir in persönlichen Gesprächen mit den Investoren dafür geworben, die Hallendächer für PV-Anlagen und den wertvollen Boden, wenn schon der Landwirtschaft entzogen, gleich doppelt zu nutzen. Das Gegenargument lautete: Das gibt die Statik nicht her, wir müssen so kapitalgünstig wie möglich bauen.

Bosch selbst installierte am südlichen Rand seines Teilwerkes PV-Anlagen. Für die Stadt Arnstadt begann das damalige Agenda-21-Büro ein Solarflächenkataster zu erstellen, es gab ein Förderprogramm für Solaranlagen. Die Wohnungsbaugesellschaft stellte Dächer zur Verfügung und die Stadtwerke schufen Einspeisemöglichkeiten für Solarstrom. Sogar eine großflächige PV-Anlage wurde installiert am Rand der Deponie Rehestädt – klug ausgewählt, weil landwirtschaftlich nicht nutzbar.