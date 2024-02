Plaue. Bis zum Jahresende müssen Autofahrer und Anwohner wegen dringend nötiger Sanierung viel Geduld aufbringen

Eine Ampel am Ortseingang von Plaue ist ein erster Vorbote für die Bauarbeiten, die ab dem 4. März die Vollsperrung der Hauptstraße nötig machen. Zunächst wird zwischen dem Zimmertal und der Bahnhofstraße gewerkelt, der innerörtliche Verkehr wird derweil über Behelfsumfahrungen geleitet. Diese werden in den nächsten Tagen noch hergerichtet. Die Straßen Schäferwiese und Am Vogelsteich sind aus diesem Grund bereits gesperrt. Sie werden bis zum Baubeginn noch geglättet, aber nicht mehr mit Bitumen versehen, so Bürgermeister Christian Janik (parteilos). Dies sei dem Umstand geschuldet, dass die Mischgutwerke saisonbedingt noch geschlossen haben, Asphalt ist voraussichtlich erst im Mai lieferbar.