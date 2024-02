Arnstadt. „Sheffield Steel“ gastiert im Arnstädter Theater mit Songs von Joe Cocker

Sheffield Steel - „A Tribute to Joe Cocker“ - heißt die über die Grenzen Deutschlands bekannte Band des Sängers Reinhard „Sloopy” Bialas. Sie gastiert im Theater im Schlossgarten Arnstadt am Freitag, dem 15. März, um 20 Uhr und versteht sich als „eine Verneigung vor dem Original“. Sie spielen die die erfolgreichsten Songs, die der britische Rock- und Bluessänger Joe Cocker im Laufe seines Lebens gesungen hat. Bekannte Hits wie „ With a little help from my friends“, „Unchain my heart“ oder „Up where we belong“ gehören zum Programm wie auch weniger bekannte Songs wie „Ruby Lee“ und „Can‘t find my way home“. Joe Cockers größte Erfolge und Hits waren letztendlich oft Interpretationen von vorhandenem Songmaterial und nicht seine eigenen Kompositionen. „Sheffield Steel brennt mit seinen elf professionellen Musikern auf der Bühne ein wahres Feuerwerk an musikalischem Einsatz und Spielfreude ab“, heißt es in der Ankündigung. Die Songs bewegen sich nah am Original. Der Vorverkauf der Karten erfolgt über die Tourist-Information, Markt 1, in Arnstadt, telefonischer Kartenservice im Theater, Montag bis Freitag: 8 bis 16.30 Uhr unter: 03628/ 618633, sowie über alle Geschäftsstellen der OTZ/TA.

red