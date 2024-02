Ilmenau. Das Berufliche Bildungszentrum CJD stellt seine Ausbildungsangebote in Ilmenau vor

„Berufsinformation PLUS“, lautet das Motto der Hausmesse, die am 7. März von 8.30 bis 15.30 Uhr im CJD Ilmenau Berufliches Bildungszentrum, Am Ehrenberg 2, stattfindet. Eingeladen sind alle Jugendlichen, die noch nicht wissen, was sie werden möchten. Auf der Berufsinformationsmesse wird die Vielfältigkeit der Berufsfelder vorgestellt. Berufe können in der Praxis getestet werden. Bei Führungen durch das Berufliche Bildungszentrum können sich Interessierte einen umfassenden Überblick über folgende Berufs- und Ausbildungsbereiche verschaffen: Lager und Logistik, Hauswirtschaft und Gastgewerbe, Metalltechnik, Glasapparatebau, Farbe und Raum, Holzbearbeitung, Verkauf sowie Küche. Außerdem gibt es die Möglichkeit der Einzelberatung durch die Agentur für Arbeit.

red