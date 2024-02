Gräfinau-Angstedt . Am Montagabend ging eine E-Mail mit einer Drohung in einer Schule in Gräfinau-Angstedt ein. Die Polizei sperrte das Gebäude am Dienstagmorgen ab. Was bisher bekannt ist.

Eine anonyme E-Mail, welche eine Gewalttat ankündigte, ging am Dienstagabend in einer Schule in Gräfinau-Angstedt im Ilm-Kreis ein. Die Polizei leitete am Dienstagmorgen Maßnahmen zum Schutz der Schüler und Lehrer ein.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Gebäude gesperrt, die Schüler und das Lehrpersonal wurden noch vor Unterrichtsbeginn in einer angrenzenden Sporthalle versammelt. Die eingesetzten Polizeibeamten durchsuchten mit Spürhunden das Gebäude. Verdächtige Personen oder Gegenstände konnten jedoch nicht gefunden werden.

Der Verfasser der E-Mail sowie dessen Motiv sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

