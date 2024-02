Arnstadt. Krokusse beginnen allmählich zu blühen

Die warmen Sonnenstrahlen locken die Arnstädter in die Innenstadt und in den Schlossgarten. Trotz der frischen Temperaturen am Morgen gehört die Sonnenbrille schon zum täglichen Begleiter. Die ersten Frühblüher sind nicht nur ein Zeichen des bevorstehenden Frühlings, sie zieren auch den Arnstädter Schlossgarten. Auf den Wiesen beginnen allmählich die Krokusse zu blühen und verleihen ihnen ein zartes lilafarbenes Antlitz.