Arnstadt. Wer bringt Arnstadt voran? Vorschläge in den Kategorien: Sport, Kultur, Wirtschaft und Soziales möglich

Wer hat ehrenamtlich etwas Außergewöhnliches geleistet? Wer war in seinem Beruf besonders innovativ? Wer hat seinen Verein vorangebracht? Auf wen können die Menschen in Arnstadt so richtig stolz sein? Auch 2024 wird wieder der Arnstädter oder die Arnstädterin des Jahres gesucht.

Vorschlagsberechtigt sind alle Einwohner der Stadt Arnstadt. Einreichungen sind bis zum 2. April in den Kategorien Sport, Kultur, Wirtschaft und Soziales möglich. Enthalten sein soll nach Angaben der Stadtverwaltung neben dem Vor- und Zunamen der zu ehrenden Person auch eine Begründung, in der auf die besondere Leistung eingegangen wird. Genutzt werden kann dafür ein Onlineformular oder der postalische Weg an: Büro des Bürgermeisters, Stichwort „Arnstädterin oder Arnstädter des Jahres“, Markt 1, 99310 Arnstadt.

Unter allen Einreichenden werden fünf Arnstadt-Gutscheine im Wert von jeweils 20 Euro verlost. Die eingereichten Vorschläge werden nach dem Stichtag ausgezählt. Die Personen, die in den vier Kategorien die meisten Stimmen auf sich vereinen, werden beim Empfang des Bürgermeisters am 3. Mai ausgezeichnet. Aus allen Vorschlägen wird außerdem der Arnstädter oder die Arnstädterin des Jahres gewählt.

Mehr Infos unter: www.arnstadt.de/adj.

red