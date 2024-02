Ilm-Kreis. Der Start erfolgt am 2. März um 13 Uhr ab Pendlerparkplatz an der Autobahn-71-Ausfahrt Gräfenroda.

Nachdem sich Ende Januar ein überparteilicher, 400 Fahrzeuge zählender Tross gegen die Politik der Bundesregierung durch Arnstadt in Bewegung setzte, steht am Samstag, 2. März, ein weiterer, erneut überparteilicher Fahrzeugkorso an. Diesmal geht es durch den Ilm-Kreis. Start ist um 13 Uhr ab Pendlerparkplatz an der Autobahn-71-Ausfahrt Gräfenroda. Die Demonstration ist laut Veranstalter für 500 Fahrzeuge angemeldet.

Die Route verläuft über Geraberg, Martinroda, Ilmenau, Bücheloh, Griesheim, Stadtilm, Niederwillingen, Branchewinda und Dannheim zum Wollmarkt in Arnstadt.

Laut Veranstalter solle mit der Demonstration gezeigt werden, dass die Bundespolitik immer noch nicht auf die Forderungen der Bauern eingegangen ist.

ehr