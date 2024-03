Ilmenau. Nach einem Ladendiebstahl wird im Ilm-Kreis nach einer Diebesbande gesucht. Im Rahmen der Fahndung wurden nun Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Nach mehreren Personen wird im Ilm-Kreis wegen Bandendiebstahls gefahndet. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die sieben Männer am 24. November 2023 zwischen 16.30 Uhr und 17.05 Uhr aus einem Geschäft in der Friedrich-Hofmann-Straße in Ilmenau Bekleidung im Gesamtwert von rund 1000 Euro. Hier wurden mehrere Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer: 0311100/2023) entgegen genommen.

red