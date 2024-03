Das ist in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis los:

Wanderung zu Biberburgen

Der Biber ist an der Wipfra wieder heimisch geworden. Am Samstag, 16. März, wird eine Biberwanderung von Hausen zum Teich zwischen Hausen und Görbitzhausen angeboten, um seinen Lebensraum zu erkunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Hausen in der Waldstraße 2. Teilnehmer sollten festes Schuhwerk tragen und eventuell ein Fernglas mitbringen. Anmeldungen sind erbeten unter nabu@anwaeltin-dannheim.de oder Telefon: 03628 / 585308.

Rollenspiele in Ilmenau

Zu einem Gratisrollenspieltag wird am Samstag, 16. März, ab 16 Uhr in das Gemeindehaus am Kirchplatz in Ilmenau eingeladen. Zu dem deutschlandweiten Event werden kostenlose Materialien verteilt, Spiele angeboten, man redet über Pen & Paper und spielt gemeinsam. Gastgeber sind die Jakobusgemeinde und Phantopia.

Gedächtnis online richtig schulen

„5 Wege zu einem perfekten Gedächtnis“ heißt die Online-Veranstaltung, die die Volkshochschule am Samstag, 16. März, von 9 bis 16.30 Uhr anbietet. Vermittelt werden Lern- und Merkmethoden, die sich deutlich von dem unterscheiden, was man einst in der Schule vermittelt bekam. Anmeldungen sind erbeten unter www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.

Schnittkurs für Obstbaumbesitzer

Ein Obstbaumschnittkurs findet am Sonntag, 17. März, auf der Streuobstwiese „An den Herbstwiesen“ in Ichtershausen statt. Nils Heinrich vermittelt zwischen 9 und 13 Uhr sowohl theoretische als auch praktische Kenntnisse. Werkzeug wird gestellt. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon: 0163/6831666.

Erziehungsschnitt für junge Bäume

Am Samstag, 16. März, findet auf den Ilmenauer Wiesenflächen der Lebenshilfe ein Obstbaumschnitt an 2- und 4-jährigen Bäumen alter und seltener Sorten statt. Die sogenannten Erziehungsschnitte sind für die jungen Bäume besonders wichtig. Gezeigt wird, worauf es beim Schnitt ankommt. Auch gibt es Pflegehinweise. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon: 0163/20992754.

Frühjahrsputz in Ilmenau

Zum Frühjahrsputz wird am Samstag, 16. März, nach Ilmenau eingeladen. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor der Schwimmhalle. Ausgerüstet mit Müllbeuteln, Handschuhen und festem Schuhwerk werden im gesamten Stadtgebiet achtlos weggeworfene Plastikverpackungen, Flaschen und vieles andere mehr eingesammelt. Unter www.umweltkampagnen.de finden sich die Sammelstellen, an denen man die gefüllten Müllsäcke zur Entsorgung abgeben kann. Wer Fragen zur Aktion hat, kann eine E-Mail an info@umweltkampagnen.de senden. Zur besseren Planung sind Anmeldungen über die genannte E-Mail erwünscht, aber spontane Teilnahme ist auch möglich.

Osterfeuer in Marlishausen

Zum Osterfeuer wird am Samstag, 16. März, auf den Sportplatz in Marlishausen eingeladen. Ab 16 Uhr beginnt das gemütliche Beisammensein mit Glühwein und Co., gegen 17 Uhr wird das Feuer entzündet. Kinder dürfen sich auf viele Überraschungen freuen. Baumschnitt darf ab Freitag abgegeben werden.