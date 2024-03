Ilm-Kreis. Veranstaltungsangebote in Reinsfeld, Ilmenau, Arnstadt und Stadtilm von Zauberei über Bodenproben bis zu Schulbesuch

Zauberei und Schneewittchen in Reinsfeld

Der Kulturverein Reinsfeld lädt nach einer längeren Pause wieder nach Reinsfeld ein. Los geht es am Samstag, 23. März, um 20 Uhr im Gemeindesaal. Wer kennt ihn nicht, den wohl berühmtesten aller Zaubersprüche aus Johann Wolfgang von Goethes Meisterwerk „Faust – Der Tragödie erster Teil“? Der geheime Rat soll aber auch seinen Enkeln Zauberkunststücke geschenkt haben. Mit Charisma und diabolischer Präsenz präsentiert Patrick Rohbeck nun mit seiner Art der Zauberkunst eine noch nie dagewesene Symbiose aus Magie, Poesie und Musik. Magisch-musikalisch wird er dabei begleitet von Joachim Rosenbrück auf der Thüringer Waldzither. Kartenvorverkauf unter Tel.: 036207/55925 (Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 20 Euro). Anfragen auch per E-Mailunter kulturverein-reinsfeld@gmx.net. Am Sonntag, 24. März, sind im Gemeindesaal um 16.30 Uhr bei freiem Eintritt sowie Kaffee und Kuchen die Kinder an der Reihe. „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ bringt der Puppenspieler Falk Pieter Ulke von Manuart für Große und Kleine zur Aufführung.

Erziehungsschnitte an Obstbäumen in Ilmenau

Am Samstag, 16. März, findet ganztags auf den Ilmenauer Wiesenflächen des Lebenshilfewerkes Ilmenau-Rudolstadt ein Obstbaumschnitt an zwei- und vierjährigen Bäumen alter und seltener Sorten statt. Die Erziehungsschnitte sind für die jungen Bäume besonders wichtig. Es wird gezeigt, worauf es beim Schnitt ankommt, und es werden Pflegehinweise gegeben. Nähere Informationen zur Teilnahme unter Telefon: 0151/20992754. Aufgrund des Workshopcharakters ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Ilmenauer Schule öffnet die Türen

Die Heinrich-Hertz-Regelschule Ilmenau veranstaltet einen Tag vor Beginn der Osterferien, am Freitag, 22. März, ihren Tag der offenen Tür. Dieser soll zwischen 14 und 17 Uhr stattfinden. Lehrer stellen dabei mit Schülern die Räumlichkeiten und einzelnen Fächer an der Schule vor. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Informationen zur optimalen Bodendüngung

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie, ein eingetragener Naturschutzverein, bietet auf ihren Beratungsveranstaltungen den Bürgern die Möglichkeit, sich zu Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und einer optimalen Bodendüngung zu informieren. Wasser- und Bodenanalysen werden am Dienstag, 26. März, in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr im Rathaus Stadtilm angeboten. Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollte frisch abgefülltes Wasser (ein Liter) in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitgebracht werden. Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung entgegengenommen. Hierzu sind 500 Gramm einer Mischprobe aus dem Garten nötig.

Verkehrsthemen für Senioren in Arnstadt

Für die kostenlose Vortragsreihe „sicher mobil – Verkehrssicherheit für Senioren“ gibt es noch freie Plätze. Sie beginnt immer dienstags in Arnstadt in der Volkshochschule um 14 Uhr und dauert bis 15.30 Uhr. Diese Reihe findet in Kooperation mit der Deutschen Verkehrswacht statt. Am 19. März heißt das Thema: „Gibt es Neuigkeiten im Verkehrsrecht?“

Erlesenes im Arnstädter C-Club

Zu einer spannenden lyrischen Reise lädt Alexander von Hohentramm für Sonntag, 17. März, nach Arnstadt in den C-Club, Vor dem Riedtor 4a, ein. In gemütlicher Atmosphäre werden ab 15 Uhr nicht nur Lyrik, sondern auch Köstlichkeiten aus dem Friaul und der Emilia Romagna geboten. Der Veranstalter bittet um Reservierung unter Telefon: 0176 / 24308102.

