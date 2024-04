Ilm-Kreis. Neue Kurse an der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau machen Kunst und ferne Kulturen erlebbar.

Wer selbst einmal so richtig kreativ werden und seiner Fantasie freien Lauf lassen möchte, für den hält die Volkshochschule (VHS) Arnstadt-Ilmenau ein breites Angebot an Kursen und Workshops bereit. Doch auch ferne Länder und Kulturen können hautnah erlebt werden.

Grundlagen der Malerei mit Pastell und Aquarell

Gestaltungsmöglichkeiten mit Pastell- und Aquarellfarben werden ab 9. April im achtteiligen Kurs „Malen und Zeichnen: Grundlagen, Pastell und Aquarell“ vermittelt. Immer dienstags von 18 bis 20.15 Uhr informiert Kursleiter Heinrich J. Wawryk in der VHS Arnstadt nicht nur über theoretische Grundlagen, sondern zeigt anhand praktischer Beispiele auch technische Finessen und die richtige Handhabung der Malutensilien. Im Fokus steht unter anderem das Zeichnen von Alltagsgegenständen, Landschaften, Architektur und Porträts. Die Teilnahme kostet 88,80 Euro.

Einstieg in die Acrylmalerei

Den Weg von der leeren Leinwand bis zum fertigen Bild gehen die Teilnehmer im Kurs „Einstieg in die Acrylmalerei“. An vier Terminen begleitet sie Kursleiterin Katharina May ab Donnerstag, 11. April, von 17 bis 18.30 Uhr in der VHS Stadtilm beim Prozess der Erarbeitung eines Hintergrundes bis zum letzten Pinselstrich am eigenen Bild. Gemalt wird mit Acrylfarbe auf Keilrahmen. Es werden geeignete Pinsel gewählt, Farben gemischt und am Einfall von Licht und Schatten gearbeitet. Strukturen werden durch Naturmaterialien geschaffen, um auf chemisch hergestellte Pasten zu verzichten. Die Teilnahme kostet 40,80. Hinzu kommen 10 Euro Materialkosten.

Fotografie und Bildbearbeitung für Anfänger

Den Grundlagen der Fotografie und Bildgestaltung widmet sich der fünfteilige „Fotokurs für Anfänger“ ab Montag, 15. April, um 19.30 Uhr in der VHS Arnstadt. Gemeinsam mit Dozent Sebastian Vetter probieren die Teilnehmer verschiedene fotografische Sujets sowohl im Kursraum als auch unter freiem Himmel aus. Dabei können auch die Möglichkeiten der eigenen Kamera ganz neu entdeckt werden. Die Teilnahme kostet 75,20 Euro.

Neues Körpergefühl mit indischen Tänzen

Im Kurs „Semiclassical Indian Dance – Bollywood: Choreographie“ werden Elemente aus klassischen indischen Tänzen mit zeitgenössischen, folkloristischen und Tänzen aus Filmen verbunden. Im Rahmen eines Intensivworkshops am Samstag, 13. April, von 14.30 bis 18 Uhr in der VHS Arnstadt erlernen die Teilnehmer und Anleitung von Janet Trautmann verschiedene Mudras und Tanzschritte sowie die Geschichte, Bedeutung und Emotionen eines ausgewählten Liedes. All das wird Stück für Stück zu einer Choreografie zusammengeführt. Die Teilnahme kostet 26 Euro.

Weitere Informationen und Anmeldung für alle Kurse unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.

red