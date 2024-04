Ilm-Kreis. Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet außerdem Veranstaltungen zu Rhetorik und Stimmtraining an

Das Lernen einer Fremdsprache kann viele neue Möglichkeiten im Alltag und im Beruf eröffnen. Denn neben dem Lernen von Vokabeln und Grammatik gibt der Sprachunterricht auch viele spannende Einblicke in andere Kulturen mit deren Traditionen, Lebens- und Denkweisen. Zudem gilt Mehrsprachigkeit als wichtige Qualifikation im Berufsleben. Deshalb werden an der Volkshochschule (VHS) Arnstadt-Ilmenau in den kommenden Wochen wieder zahlreiche neue Fremdsprachenkurse angeboten. Doch auch im Bereich Rhetorik und Stimmtraining können sich Interessierte weiterbilden.

Schwedischkurs für Fortgeschrittene

Wer bereits Vorkenntnisse in der schwedischen Sprache hat und diese ausweiten möchte, kann ab Dienstag, 9. April, von 19.30 bis 21 Uhr an einem neunteiligen Onlinekurs „Schwedisch B1“ teilnehmen. Die Veranstaltung ist für eine Kleingruppe ab mindestens drei Teilnehmer kalkuliert und findet über die „vhs.cloud“ statt. Benötigt wird ein Computer oder Tablet mit Mikrofon, Lautsprecher und Kamera sowie eine stabile Internetverbindung.

Spielerisch und alltagsnah Englisch lernen

Auf spielerische Art und Weise führt ein neuer Englischkurs A1 Lernende ohne Vorkenntnisse an die englische Sprache heran. Ab Mittwoch, 10. April, von 19.15 bis 20.45 Uhr erhalten die Teilnehmer an acht Terminen in der VHS Ilmenau erste Einblicke in Sprache und Kultur der englischsprachigen Länder. Im Vordergrund steht dabei eine entspannte, alltagsnahe und entspannte Kommunikation.

Die Geheimnisse einer guten Rhetorik

Freie Rede und sicheres Auftreten stehen im Kurs „Das große 1x1 der Rhetorik“ für Fortgeschrittene und Quereinsteiger ab Dienstag, 7. Mai, von 18 bis 21 Uhr in der VHS Ilmenau im Mittelpunkt. Themen sind außerdem Konferenztechnik und Mitarbeiterkommunikation, Stressbewältigungsstrategien, Überzeugen statt Überreden, Sprachtechniken und Körpersprache, das Strukturieren von Diskussionsbeiträgen und der Umgang mit unfairer Dialektik.

Stimmtraining

Dozenten, Lehrer, Erzieher und zahlreiche weitere Berufsgruppen sind bei der Ausübung ihres Jobs auf eine gesunde und stabile Stimme angewiesen. Im Kurs „Stimmtraining Intensiv für Dozierende, Lehrende, Erziehende u.a. Sprechberufe“ ab Dienstag, 16. April, von 16.30 bis 18 Uhr in der VHS Ilmenau erfahren sie alles über die Funktionsweise der Stimme, wie die eigene Stimme auf andere wirkt und wie sie trotz Belastung gesund gehalten werden kann.

Mehr Informationen und Anmeldung für alle Kurse unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.