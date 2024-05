Herschdorf. Im Ilm-Kreis ist ein Sattelzug komplett ausgebrannt. Der 19-jährige Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und konnte sich rechtzeitig retten.

Am Donnerstagvormittag ist ein Sattelzug auf der Landstraße bei Herschdorf in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, konnte der 19 Jahre alte Fahrer noch rechtzeitig die Sattelzugmaschine stoppen und sich selbst aus dem Führerhaus retten. Der Sattelzug geriet in Vollbrand. Es entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro. Aufgrund der Lösch- und Säuberungsarbeiten sowie der Bergung war die Straße für einige Stunden voll gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red